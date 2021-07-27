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"Трудно диктовать условия": В Госдуме ответили на высказывания МИД Польши

Политика

Председатель Государственной думы Игорь Ананских прокомментировал высказывание замглавы МИД Польши Марчина Пшидача, заявившего о целенаправленной работе Варшавы по задержке реализации проекта "Северный поток - 2".

Игорь Ананских
Игорь Ананских

Германия заинтересована в том, чтобы как можно скорее открыть транзит «Северный поток — 2» не меньше России. Экономическим и географическим препятствием для выгодных поставок газа в центральную Европу всегда выступали в основном Польша и Украина. Газопровод проходил через эти страны, что позволяло им диктовать свои условия на этом направлении в зависимости от их политических настроений. 

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач открыто рассказал, что Варшава «несколько лет задерживала» реализацию СП-2:

Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершён... Чем дольше этот газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства Евросоюза».

Однако все усилия, прилагаемые Польшей оказались объективно безрезультатны. Единственным реальным препятствием для строительства трубопровода являлись санкции США, тормозящие российскую экономику и нарушающие график работ над проектом. 

Позиция Госдумы

По словам председателя госдумы, в первую очередь, Польша недовольна потерей денежных средств, которые долгое время получала от России за транзит через свою территорию.

«Когда есть два пути по дну Балтийского моря, трудно диктовать условия».

Теперь, когда газопровод будет проходить через границы стран Северной Европы, Польше придется вести диалог с «Газпромом» с более слабой позиции.

Северный поток 2

Парламентарий рассказал и о выгоде СП-2 для потребителей углеводородов в Европе.

«Это будет лучше для Европы, за исключением Польши и Украины. Потому что эти страны получали деньги за транзит по своей территории и постоянно повышали цены. Все их заявления делаются под маской политики и «опасности для Европы», но всё это полная чушь и ерунда. За всем стоит только прибыль этих стран», — Игорь Ананских. 

Экспертное заключение

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов уверен в том, что Польша не могла никак повлиять на скорость строительства нового газопровода. Значение имели лишь санкции США.

«К «Северному потоку — 2» деятельность Польши не имеет никакого отношения. Я, конечно, не беру в расчёт фантазии и не вспоминаю, как Польша беспокоилась об экологии, поэтому Дания решила пристальней рассмотреть какие-то экологические вопросы. Возможно, данный чиновник имел ввиду эти моменты, но в реальности они особого воздействия не оказали, поэтому рассматривать их серьёзно я не готов», — сообщил эксперт.

Мнение Совета Федерации

В свою очередь, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обратил внимание на то, что слова замглавы польского МИД скорее всего носят утешительный характер для тех, кто их произносит.

«Варшава хвалится, что на несколько лет задержала «Северный поток — 2». Хвалиться, однако, нечем: в итоге Варшава своего не добилась. Это как тянуть-тянуть футбольную игру, а в конце проиграть. Остаётся утешать себя тем, что сопротивлялись. Но важен счёт. А счёт не в пользу Польши», — написал участник Совфеда.

Таким образом, факт бессилия Польши на пути сближения России и Евросоюза представляется неоспоримым. Все, что остается в данном случае представителям восточно-европейской республики - это заводить бессмысленные разговоры об экологии и выдвигать прочие не имеющие ничего общего с действительностью обвинения против России и Германии. 

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Автор: Иван Лебедев, Куратор: Олег Артюков
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