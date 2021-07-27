Захарова прокомментировала "ориентацию тела" США

Штатам, которые активно муссируют тему "угроз" со стороны России и Китая, стоило бы сначала разобраться с "небольшими следами", оставленными по итогам "работы" на Ближнем Востоке.

Комментарий по теме "метаний" Вашингтона во внешнеполитических "приключениях" дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своём Telegram она процитировала одного из видных американских военных.

"То, что мы видели в Афганистане, и то, как развиваются сейчас события в Ираке, даёт нам понимание, что мы должны не игнорировать угрозы на Ближнем Востоке, но разбираться с ними по-другому, оставляя небольшой след, чтобы наше тело было больше ориентировано на угрозы от Китая и России", — привела Захарова слова заместителя председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Джона Хайтена.

"Может, перед ориентацией тела на угрозы убрать свои "небольшие следы" в Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии?" — иронично прокомментировала данный "пассаж" Захарова.

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