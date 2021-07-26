Народная милиция ДНР ответила на агрессию ВСУ

В ответ на обстрелы, проводимые Вооруженными силами Украины по военным ДНР и ЛНР, а также мирному населению региона, защитники Донбасса нанесли артиллерийский удар по командно-наблюдательному пункту 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

В результате артобстрела Украинская Армия понесла потери как в личном составе, так и в технике. Об этом сообщил пресс-центр украинской группировки "Восток". Точным выстрелом были уничтожены шесть единиц техники и ранены семь военнослужащих.

Продолжая агрессию против мирного населения на территории Восточной Украины, ВСУ в очередной раз нарушает Минские соглашения, включая дополнительные меры по прекращению огня, которые действуют с 27 июля 2020.

Состояние пострадавших после ответного удара Народной милиции ДНР украинских солдат оценивается как:

удовлетворительное (5 человек),

средней тяжести (1),

тяжелое (1).

Отмечается также, что из них четверо получили осколочные ранения, остальные — боевые травмы.

Киев уже успел обвинить в своих потерях российские беспилотники, которые недоступны для обнаружения украинскими ПВО.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.