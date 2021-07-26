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Песков высказался о "точке" в спорах Москвы и Токио

Политика

У Японии и России есть вариант, который помог бы наконец поставить точку в территориальных спорах, начавшихся ещё в послевоенный период. Это, конечно же, мирный договор.

Песков высказался о "точке" в спорах Москвы и Токио

Напомним, что 26 июля на Курилы (в частности, на Итуруп) прибыл с визитом Михаил Мишустин. Японские власти отреагировали в своей обычной манере: заявили о сожалениях и пообещали "протест". Свои мнения высказали и рядовые японцы: им единства по вопросу "чьи Курилы?" достичь не удалось.

"Точку может поставить в этой истории мирный договор. Вы знаете, что на протяжении многих лет, в том числе президентом [Владимиром] Путиным, прикладывается много усилий, чтобы выйти на этот мирный договор", — сообщил представителям прессы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва, напомнил он, стремится развивать с Токио добрососедские отношения. А по поводу приезда Мишустина: премьер

"…посещает те регионы, которые считает необходимым".

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Автор: Константин Шапров, Куратор: Олег Артюков
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