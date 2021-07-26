Эксперт объяснил, зачем Россия создаёт свободную зону на Курилах

Старший научный сотрудник Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Галина Баландина объяснила, зачем на Курилах нужна свободная таможенная зона. О скором создании такого налогового режима во время поездки на острова заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По словам Баландиной, обычно свободные таможенные зоны создают там, где существуют крупные промышленные кластеры. Например, такой режим успешно работает в Калининградской области, которой выгоднее покупать продукцию в Европе, чем в других регионах РФ.

"Свободная таможенная зона — это режим, который позволяет без пошлин и налогов ввозить импортные товары на территорию, если их используют на этой территории", — заявила Баландина в интервью телеканалу "360".

Эксперт добавила, что в случае вывоза товаров за пределы свободной зоны они облагаются налогами в обычном режиме. Кроме того, если импорт какой-либо продукции угрожает экономике региона, его выводят из-под действия свободной зоны.

Баландина отметила, что такой режим на Курилах позволит промышленным предприятиям без пошлин ввозить импортное оборудование, запчасти и комплектующие.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.