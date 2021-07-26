МИД Китая: США — "изобретатели дипломатии принуждения"

Власти Америки изобрели и запатентовали дипломатию принуждения. Об этом рассказал замглавы МИД Китайской Народной Республики Се Фэн во время переговоров с заместителем госсекретаря Америки Уэнди Шерман.

Се Фэн подчеркнул, что американское правительство постоянно применяет односторонние санкции, осуществляет власть за пределами своих границ. Кроме того, власти вмешиваются во внутреннюю политику других государств. Се Фэн убеждён, что политика США работает по принципу "кто силён, тот и прав".

По данным Financial Times, изначально китайская сторона отказалась от переговоров. Обычно в них участвовал замглавы МИД Лэ Юйчэн. Шерман предложили альтернативу — встретиться с Се Фэном. Целью обсуждения была потенциальная встреча госсекретаря Энтони Блинкена и Ван И, чтобы после этого могли встретиться президент Джо Байден и председатель республики Си Цзиньпин.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.