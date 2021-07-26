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МИД Китая: США — "изобретатели дипломатии принуждения"

Политика

Власти Америки изобрели и запатентовали дипломатию принуждения. Об этом рассказал замглавы МИД Китайской Народной Республики Се Фэн во время переговоров с заместителем госсекретаря Америки Уэнди Шерман.

МИД Китая: США — "изобретатели дипломатии принуждения"

Се Фэн подчеркнул, что американское правительство постоянно применяет односторонние санкции, осуществляет власть за пределами своих границ. Кроме того, власти вмешиваются во внутреннюю политику других государств. Се Фэн убеждён, что политика США работает по принципу "кто силён, тот и прав".

По данным Financial Times, изначально китайская сторона отказалась от переговоров. Обычно в них участвовал замглавы МИД Лэ Юйчэн. Шерман предложили альтернативу — встретиться с Се Фэном. Целью обсуждения была потенциальная встреча госсекретаря Энтони Блинкена и Ван И, чтобы после этого могли встретиться президент Джо Байден и председатель республики Си Цзиньпин.

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Автор: Евгения Васильева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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