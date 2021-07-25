На Украине заметили, что Зеленский начал прозревать, глядя на Запад

Лидер Незалежной Владимир Зеленский "начал прозревать", замечая реальное отношение Запада к стране. Об этом сказал экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш",

Политик уверен, что стране необходимо иначе взглянуть на экономическое сотрудничество с Евросоюзом, так как она "обнажила" свой рынок и "убила" местных экспортеров и внутренних товаропроизводителей.

"Нам говорят: когда-нибудь, через сложный путь реформ, вы, может быть, станете европейцами, дат не называют. Зеленский начал прозревать, он уже прямо говорит: скажите, когда? А ответа же нет, потому что этого ответа нет", — цитирует слова Мураева РИА Новости.

По убеждению бывшего депутата, Евросоюз не в состоянии "прокормить" Украину и "подтянуть" её до своего уровня, так как там сложилась непростая ситуация.

"Великобритания вышла, понимая, что экономически там не все в порядке. Поэтому этого пути нет", — отметил политик.

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