Лидер Незалежной Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны "О неотложных мерах относительно углубления интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора".
В указе отмечается, что подготовка страны к вступлению в НАТО является "сверхважной государственной задачей".
Киев собирается сделать всё для того, чтобы Украина могла стать полноценным членом альянса.
Минобороны Украины поручено в сжатые сроки принять меры для назначения военного представителя миссии Украины при НАТО.
Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина ожидает сигнала о перспективе членства в Организацию Североатлантического договора" в 2023 году.
На Украине также хотят получить конкретный перечень реформ, которые ей необходимо реализовать для вступления в блок.
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