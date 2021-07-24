Зеленский подписал указ о подготовке Украины к вступлению в НАТО

Лидер Незалежной Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны "О неотложных мерах относительно углубления интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора".

В указе отмечается, что подготовка страны к вступлению в НАТО является "сверхважной государственной задачей".

Киев собирается сделать всё для того, чтобы Украина могла стать полноценным членом альянса.

Минобороны Украины поручено в сжатые сроки принять меры для назначения военного представителя миссии Украины при НАТО.

Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина ожидает сигнала о перспективе членства в Организацию Североатлантического договора" в 2023 году.

На Украине также хотят получить конкретный перечень реформ, которые ей необходимо реализовать для вступления в блок.