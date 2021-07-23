"Интерактив важен для людей" — эксперт о партии "Родина"

Представители экспертного сообщества оценили шансы кандидатов от партии "Родина" на победу на предстоящих парламентских выборах в Петербурге. Внимание специалистов привлекли предлагаемые кандидатами инициативы.

В частности, политтехнолог Сергей Наумов отметил актуальную повестку и конкретику в высказываниях кандидатов.

"Идеи, которые исходят от регионального отделения партии, интересные и при этом их сложно назвать популистскими. Они обсуждаемы, они актуальны. Мы видим постоянную дискуссию, этот интерактив важен для людей. Им надоели сухие предвыборные программы. Технологи "Родины" работают очень грамотно, у них интересная, выделяющаяся из общего контента, информационная повестка", — высказался эксперт.

Наумов напомнил, что "Родина" выступает за введение "Ленинградской надбавки". Специалист уверен, что показателем высокого уровня подготовки к выборам является внимание на федеральном уровне. Заслужить его удалось, в том числе, за счёт тщательно продуманного плана реализации инициатив.

"Смешно читать, как некоторые кандидаты от других партий пишут лозунги: "Мы за …", "Мы против…" и на этом всё, сплошной популизм. Здесь же людям понятно, что конкретно собираются делать в партии, чтобы реализовать задуманное. Сегодня нельзя идти на выборы на голой критике, важно предлагать конкретные идеи — как улучшить жизнь людей, нужна позитивная повестка, и у "Родины" она есть", — продолжил политтехнолог.

Роль известных людей в списке кандидатов от "Родины" отметил политолог Юрий Сопов. Одним из них стал директор Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. Эксперт похвалил представителей партии за смелые решения.

"Положительный опыт для страны и отдельно взятого региона, когда непарламентская партия предлагает свои инициативы, конкретных экспертов, говорит о проблемах, не боится предлагать смелые решения проблем", — сказал специалист.

В связи с этим политолог говорит о высоких шансах кандидатов от "Родины" на выборах в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.