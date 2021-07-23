Сайт газеты "Ведомости" заблокирован из-за публикации Ивана Сафронова

Примерно в 13:00 23 июля перестал работать сайт газеты "Ведомости". Ранее с него была удалена колонка журналиста и бывшего сотрудника "Роскосмоса" Ивана Сафронова, написанная им в СИЗО, сообщает РИА "Новости".

Год назад он был задержан по обвинениям в госизмене и, по решению лефортовского суда, помещен под стражу.

Сегодня газета "Ведомости" опубликовала колонку Сафронова о том, каким образом ведутся дела по этой статье. По словам журналиста, правоохранительные органы якобы выбивают признательные показания из невиновных подозреваемых.

Вскоре после публикации материал был удален с сайта "Ведомостей". При клике на статью, браузер выдавал ошибку номер 404. Позднее перестал работать и весь интернет-ресурс.

Дело Сафронова является достаточно резонансным. По версии следователей, он сотрудничал с чешскими спецслужбами с 2012 года, передавая им засекреченную информацию, которую получал в качестве сотрудника "Роскосмоса". Президент России Владимир Путин также не оставил "дело Сафронова" без внимания, заявив о журналисте, что он:

"собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, — это очевидный факт".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.