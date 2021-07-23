Игра на понижение: эксперт объяснил, как упростить госфинансирование партий

Интересную идею выдвинул директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов: она касается российских политических партий и госфинансирования. Чтобы первые получили второе, стоит, по мнению Орлова, "снизить планку".

Барьер, за которым деньги: в чём проблема

Подробности приводит RT: у журналистов издания оказалась копия письма Орлова. Оно адресовано главе Совфеда Валентине Матвиенко и построено вокруг простой мысли: пора снизить процентный барьер, "за которым" начинается государственное финансирование.

Напомним, что на текущий момент партия для получения госфинансирования должна набрать 3% (или более) голосов на выборах в ГД. Если заветная "планка" взята, то партия получает деньги из расчёта 152 рубля за каждый голос.

Партий много, денег… Тоже много?

В системе, по мнению Орлова, есть проблема. Дело в том, что партий в России — десятки, однако хоть какую-то роль в жизни страны могут играть единицы. Нехватка финансов — одна из причин, по которой партии оказываются "вне игры" — так что стоит снизить требование по голосам с 3% до 1%.

"В целях поддержки новых политических партий прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части снижения процентных барьеров, необходимых для получения политической партией финансирования из государственного бюджета, до 1%", — говорится в тексте обращения.

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