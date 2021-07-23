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Украине придется пойти на уступки: что изменится после запуска "СП-2"

Политика

В эфире передачи "Соловьёв LIVE" военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец, озвучил мнение о дальнейшей ситуации с поставкой газа через Украину после открытия транзита через "Северный поток-2".

северный поток

Скоро завершится строительство "Северного потока-2": его планируют запустить уже в конце августа этого года. Как известно, лояльные проекту власти США и Германии отказались от введения санкций против его реализации. Таким образом, выгодный всем, кроме Украины, транзит все-таки будет доставлять газ без каких-либо ограничений.

Уже единогласно принято считать запуск "СП-2" крупным экономическим успехом России, так как это довольно смелое начинание в "болезненном" направлении. Теперь, по мнению Виктора Баранца, Россия сможет диктовать свои условия Украине, если та хочет сохранить за собой право пользоваться старым транзитом, проходящим через территорию страны. Например, можно потребовать начать поставлять воду из Днепра в Крым.

"Северный поток-2" — это победа, что бы кто ни говорил, это победа и Кремля, и МИДа. В этой радости меня смущает одно. Песков ранее правильно сказал, что Путин темой транзита не занимается, она чисто экономическая. Москва говорит, что до 2024 года будет подавать газ. Мне кажется, эту готовность можно обменять на что-то. Например, на транзит воды Днепра в Крым", — сказал обозреватель.

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Северный поток-2
Автор: Иван Лебедев, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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