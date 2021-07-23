Роскомнадзор потребовал восстановить Instagram-аккаунт Захара Прилепина

По данным сайта Роскомнадзора, его сотрудники отправили письмо руководителям Facebook Inc с требованием снять ограничения с Instagram-аккаунта известного писателя и кандидата в депутаты Госдумы Захара Прилепина.

Прилепина знают по таким книгам, как "Санькя", "Патологии", "Обитель". Он является председателем партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".

Ведомство потребовало сообщить причины блокировки и снять все ограничения. Кроме того, в Роскомнадзоре подчеркнули, что действия соцсети могут расценить как вмешательство в выборы. Такая политика носит цензурный характер.

Ранее Захар Прилепин заявлял, что партия придерживается левоконсервативной идеологии. Один из тезисов — если политические элиты "сдадут Донбасс", народ получит право на революцию. В июле Прилепин направил Геннадию Зюганову письмо, в котором предложил объединить усилия партий, а затем создать новую и объединённую организацию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.