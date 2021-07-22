"Компиляция непонятно чего": Песков о материале про заниженные "ковидные" цифры

Материал за авторством сразу нескольких изданий, в котором сообщалось о занижении властями РФ статистики по коронавирусу, прокомментировали в Кремле. Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это "компиляция непонятно чего".

Напомним коротко о резонансном материале: коллективы "Медузы"*, "Медиазоны" и "Холода" представили общее расследование, итогом которого стало заявление о не отражающих реальность цифрах по пандемии коронавируса. Масштабы, считают в вышеуказанных изданиях, примерно в пять раз "мощнее", чем по выкладкам властей страны.

"Я, к сожалению, не знаю, что такое "Холод". Но "Медузу" я читал… Это какая-то компиляция просто непонятно чего, вот это я вам честно скажу абсолютно. Поэтому не нужно апеллировать к этой публикации, она абсолютно не отображает реальность", — уточнил Песков.

В ответ на вопрос о том, почему за рубежом данные, например, по заболеваемости предоставлены полнее и доступнее, а в РФ частенько представлены заявлениями чиновников, Песков сообщил следующее:

"… у нас есть целый набор информации, которая публикуется ежедневно".

Кроме того, добавил он, цифры могут предоставить в Минздраве и оперштабе.

* Некоммерческая организация, выполняющая функции инагента

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