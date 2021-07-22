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Алексей Журавлев пойдет в Госдуму от Тамбовской области

Политика

На место депутата Госдумы также претендует еще восемь человек.

Алексей Журавлев пойдет в Госдуму от Тамбовской области

Лидер партии "Родина" подал документы в избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 177 Тамбовской области. Алексей Журавлев надеется, что ему удастся добиться взаимодействия между властями на разных уровнях.

"Наша задача вывести Тамбовскую область в лидеры страны по социально-экономическим показателям. Все возможно, если нам удастся добиться взаимопонимания и взаимодействия между властями муниципального, областного и государственного уровня. Я убежден, что это реально!" — рассказал лидер партии "Родина" Алексей Журавлев.

Партия "Родина" имеет большую популярность в Тамбовской области. Это во многом связанно с действиями врио мэра областного центра Максима Косенкова.

Программа "Помощь и доверие", которую запустила партия "Родина", уже помогла тысячам жителей региона получить продуктовую помощь.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Олег Артюков
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