Алексей Журавлев пойдет в Госдуму от Тамбовской области

На место депутата Госдумы также претендует еще восемь человек.
Лидер партии "Родина" подал документы в избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 177 Тамбовской области. Алексей Журавлев надеется, что ему удастся добиться взаимодействия между властями на разных уровнях.
"Наша задача вывести Тамбовскую область в лидеры страны по социально-экономическим показателям. Все возможно, если нам удастся добиться взаимопонимания и взаимодействия между властями муниципального, областного и государственного уровня. Я убежден, что это реально!" — рассказал лидер партии "Родина" Алексей Журавлев.
Партия "Родина" имеет большую популярность в Тамбовской области. Это во многом связанно с действиями врио мэра областного центра Максима Косенкова.
Программа "Помощь и доверие", которую запустила партия "Родина", уже помогла тысячам жителей региона получить продуктовую помощь.
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