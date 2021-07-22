Активность Киева по вопросам "инициатив", которые можно было бы реализовать для разрешения кризиса в Донбассе, является своего рода отвлекающим манёвром. Цель властей Украины ясна — они стараются отвлечь внимание от своего нежелания работать по "Минску-2".
"В последнее время на треке урегулирования конфликта в Донбассе украинские власти генерируют большое количество различного рода "инициатив".
Всё это Киев делает для того, чтобы отвлечь внимание от собственного бездействия по выполнению обязательств в рамках Минских соглашений и договоренностей "нормандского формата", — сообщил для РИА "Новости" замглавы российского МИД Андрей Руденко.
Интересно, что Киев не одинок в данной "игре": ему активно "подыгрывают" Берлин и Париж. При этом украинско-французско-немецкая "команда" продолжает обвинительную риторику, целью которой является Москва.
"Западные страны, прежде всего наши партнёры по "нормандскому формату" — Германия и Франция…, Киеву подыгрывают, пытаясь возложить на Россию всю ответственность за отсутствие прогресса в решении конфликта в Донбассе", — указал Руденко.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Украинские эксперты оценили новый российский истребитель пятого поколения, представленный на МАКС-2021. Скажем сразу, самолёт им категорически не понравился.