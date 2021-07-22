EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Байдена попросили изменить дату встречи с Зеленским
"Возникает недоумение": в ФРГ объяснили, какая мечта ЕС уже не сбудется
Осознал: Байден до сих пор под впечатлением от беседы с Путиным
Не только для зубов: в Сети раскрыли хитрости с использованием зубной пасты
Военный обозреватель высказался о полёте Безоса в космос
Диетолог Ольга Деккер: "Ягодный детокс не приведёт к очищению организма"
76-летний Юрий Антонов перенёс сложную операцию по замене сустава
Жену судьи Безбородова привлекут по закону за избиение сына Стаса Пьехи
В Раде высказались в адрес ЕС и США о недопустимости запуска "СП-2"

В МИД РФ разъяснили, кто "подыгрывает" Киеву в вопросе Донбасса

Политика

Активность Киева по вопросам "инициатив", которые можно было бы реализовать для разрешения кризиса в Донбассе, является своего рода отвлекающим манёвром. Цель властей Украины ясна — они стараются отвлечь внимание от своего нежелания работать по "Минску-2".

В МИД РФ разъяснили, кто "подыгрывает" Киеву в вопросе Донбасса

"В последнее время на треке урегулирования конфликта в Донбассе украинские власти генерируют большое количество различного рода "инициатив".

Всё это Киев делает для того, чтобы отвлечь внимание от собственного бездействия по выполнению обязательств в рамках Минских соглашений и договоренностей "нормандского формата", — сообщил для РИА "Новости" замглавы российского МИД Андрей Руденко.

Интересно, что Киев не одинок в данной "игре": ему активно "подыгрывают" Берлин и Париж. При этом украинско-французско-немецкая "команда" продолжает обвинительную риторику, целью которой является Москва.

"Западные страны, прежде всего наши партнёры по "нормандскому формату" — Германия и Франция…, Киеву подыгрывают, пытаясь возложить на Россию всю ответственность за отсутствие прогресса в решении конфликта в Донбассе", — указал Руденко.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Окружить, отрезать и ударить из пушек — как Украина планирует захватить Донбасс
Автор: Константин Шапров, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Время "укрепления": США и Швейцария нашли общий интерес в Сербии
Байдена попросили изменить дату встречи с Зеленским
Российский посол рассказал про "визитную карточку русофобов"
"Возникает недоумение": в ФРГ объяснили, какая мечта ЕС уже не сбудется
Осознал: Байден до сих пор под впечатлением от беседы с Путиным
Не только для зубов: в Сети раскрыли хитрости с использованием зубной пасты
Военный обозреватель высказался о полёте Безоса в космос
Диетолог Ольга Деккер: "Ягодный детокс не приведёт к очищению организма"
76-летний Юрий Антонов перенёс сложную операцию по замене сустава
Жену судьи Безбородова привлекут по закону за избиение сына Стаса Пьехи
Популярное
Силовые структуры
Как украинские эксперты "унизили" российский Checkmate

Украинские эксперты оценили новый российский истребитель пятого поколения, представленный на МАКС-2021. Скажем сразу, самолёт им категорически не понравился.

Как украинские эксперты "унизили" российский Checkmate
Стали известны подробности соглашения США и ФРГ по "Северному потоку-2"
Мир. Новости мира
Стали известны подробности соглашения США и ФРГ по "Северному потоку-2"
Мир. Новости мира
"Нет дыма без огня": посол Китая в России высказался о ЕС, Белоруссии и санкциях
Политика. Новости и аналитика
"Знаем, но молчим": эксперт об обломках Ту-154М, "горящей" Захаровой и Польше
Любовь Степушова Грузия, Украина и Молдавия уже взяли себя в ЕС, но Брюсселю они не нужны Любовь Степушова Василий Амирджанов Собянин разрешил общепиту работать без QR-кодов Василий Амирджанов Андрей Михайлов Печальная судьба "Ковбоя Мальборо" Андрей Михайлов
Новости спецслужб
В Казахстане обнаружили утечку данных свыше 740 тыс. пользователей Telegram
Мир. Новости мира
Вашингтон попросил Киев о "режиме тишины" по Nord Stream 2
Посол РФ в США рассказал про методы "американских друзей" по части "СП-2"
Политика. Новости и аналитика
Посол РФ в США рассказал про методы "американских друзей" по части "СП-2"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников