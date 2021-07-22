В МИД РФ разъяснили, кто "подыгрывает" Киеву в вопросе Донбасса

Активность Киева по вопросам "инициатив", которые можно было бы реализовать для разрешения кризиса в Донбассе, является своего рода отвлекающим манёвром. Цель властей Украины ясна — они стараются отвлечь внимание от своего нежелания работать по "Минску-2".

"В последнее время на треке урегулирования конфликта в Донбассе украинские власти генерируют большое количество различного рода "инициатив". Всё это Киев делает для того, чтобы отвлечь внимание от собственного бездействия по выполнению обязательств в рамках Минских соглашений и договоренностей "нормандского формата", — сообщил для РИА "Новости" замглавы российского МИД Андрей Руденко.

Интересно, что Киев не одинок в данной "игре": ему активно "подыгрывают" Берлин и Париж. При этом украинско-французско-немецкая "команда" продолжает обвинительную риторику, целью которой является Москва.

"Западные страны, прежде всего наши партнёры по "нормандскому формату" — Германия и Франция…, Киеву подыгрывают, пытаясь возложить на Россию всю ответственность за отсутствие прогресса в решении конфликта в Донбассе", — указал Руденко.

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