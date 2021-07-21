"Вы издевались над нами": Жириновский высказался о преемничестве и сыне

После новостей о том, что из политики уходит сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев, ожидаемо встал вопрос: а как теперь будут обстоять дела с "преемником"? Развеять все слухи и домыслы решил сам Жириновский.

Вне политики: что сообщил Лебедев

Игорь Лебедев и Владимир Жириновский

Напомним, что ранее Лебедев заявил: в кампании к сентябрьским выборам он участия не примет, решение с партией согласовал и от "дел политических" пока отстраняется.

"Понимаю, что некоторые сейчас начнут иронизировать и ехидничать — мол, давно надо было завязывать, а может, и не стоило начинать, но кто-то, наоборот, выскажет слова поддержки", — написал он в Facebook ещё в июне.

Также сын Жириновского поблагодарил своих избирателей и однопартийцев.

"Отдельные, самые теплые слова благодарности Владимиру Вольфовичу Жириновскому. Только благодаря ему я стал… стал тем, кто я сейчас есть, и получил возможность занимать такую высокую должность, как заместитель председателя высшего органа законодательной власти нашей страны", — добавил Лебедев.

Жириновский: "Вы издевались над нами"

Жириновский разъяснил "политику партии" на "Эхе Москвы", отметив: на данный момент вопрос преемничества вообще не стоит.

"Абсолютно исключено [преемничество], постоянные ошибки. У нас нет преемника, будет съезд когда-нибудь, и если делегаты все решат, что пора, чтобы во главе партии стал новый человек, тогда он появится", — сказал Жириновский.

Также политик не преминул напомнить: его сын принял решение отстраниться от политики не просто так.

"Когда он был с нами, вы говорили: "Вот, он за собой тащит сына, это сын Жириновского". Вы издевались над нами, сейчас он решил заняться своим отдельным делом, чтобы больше его не упрекали, что он чей-то сын", — напомнил лидер ЛДПР.

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