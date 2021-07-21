"Знаем, но молчим": эксперт об обломках Ту-154М, "горящей" Захаровой и Польше

Неожиданное развитие получила история с разбившимся Ту-154М, на борту которого находились президент Польши Лех Качиньский, его супруга, а также ряд видных польских чиновников. Варшава продолжает обвинительную риторику: Москва, по её словам, отказывается передавать обломки самолёта.

Катастрофа Ту-154М

Мнение Варшавы: попраны "принципы цивилизованного мира"

Напомним, что трагедия произошла 10 апреля 2010 года. В результате неё погибли 96 человек, в том числе Качиньский. Согласно отчётам МАК, причиной трагедии стали неверные действия экипажа в совокупности с оказываемым на него давлением.

Москву, как оказалось, обвинили в

"…неуважении принципов цивилизованного мира".

На давление со стороны Польши уже среагировала Мария Захарова: официальный представитель МИД РФ сообщила, что польской стороне неоднократно разъясняли, по каким правилам проводится процедура возврата обломков.

"Российские МИД и иные профильные ведомства уже неоднократно заявляли, что до момента завершения в нашей стране следственных действий, которые проводятся в том числе на основании всё новых и новых запросов польской стороны, а также принятия окончательного процессуального решения, вещественные доказательства должны находиться на территории Российской Федерации", — написала она в Telegram.

"Причина очень проста, но озвучивать её нельзя"

Комментарий по ситуации предоставил для "Общественной Службы Новостей" сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев. Он считает, что у Москвы нет оснований для удержания обломков, но совершенно понятно, какого сценария опасается российская сторона.

"Почему мы не отдаём обломки? Причина очень проста, но озвучивать её нельзя. Поэтому делаются откровенные отговорки о продолжении следственных действий. О каком продолжении следственных действий можно говорить, если заключительный отчёт уже опубликован? Мы не отдаём обломки, потому что боимся, что польское правительство фальсифицирует доказательства теракта. Известно, что в Польше существует сильная тенденция к тому, чтобы считать падение самолёта следствием теракта. Сейчас эту версию поддерживает правящая партия. Видя всё это, мы сильно опасаемся, что как только обломки окажутся в руках Польши, появятся "доказательства” — их несложно подделать. Поэтому Мария Захарова горит, как свеча, и отделывается отговорками, которые вызывают только смех", — рассказал Волобуев.

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