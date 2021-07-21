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Анна Герман: закон о коренных народах - приговор для Украины

Политика

Бывший народный депутат, писательница Анна Герман объяснила, почему "закон о коренных народах" может стать сокрушительным для государственности Украины.

Анна Герман
Анна Герман

По словам экс-депутата, украинские власти занимают свое положение теперь только благодаря одному указу президента России Владимира Путина.

Речь идет об упрощённом порядке выдачи гражданства РФ (указ президента 183) для жителей ЛДНР. На данный момент около 600 тысяч жителей Донбасса уже имеют российские паспорта.

Герман считает, что происходящее на Востоке Украины — верхушка айсберга надвигающейся катастрофы, уготованной действующему на Украине режиму. 

"Если Путин упростит получение паспортов РФ для всех украинцев вне зависимости от региона проживания? У нас будет пол-Украины российских граждан и это в лучшем случае", — предположила писательница.

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Автор: Иван Лебедев, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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