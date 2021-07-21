Посол РФ в США рассказал про методы "американских друзей" по части "СП-2"

Газопровод "Северный поток-2" является экономическим проектом как бы ни хотели думать иначе некоторые его оппоненты. К слову, Вашингтон уже давно занялся нечестной конкуренцией и "подключил" к этому процессу Киев.

"Мне кажется, при всем уважении к нашим американским друзьям, этой администрации, что это нечестная конкуренция на международных рынках, мы не хотим видеть подобные методы, выступаем против этого", — уточнил для RT America посол РФ в США Анатолий Антонов.

Антонов также прокомментировал реальность "компенсаций", которые Киев желал бы получить при сделке Берлина и Вашингтона насчёт "СП-2". Оснований у американцев что-то компенсировать по части "политических интересов" явно нет.

"Мне кажется, что некоторые политики хотели бы использовать Украину лишь в качестве инструмента давления на Россию с целью изменения российской внешней и экономической политики", — отметил Антонов.

Напомним, что ранее Киев успел подсчитать "убытки" от запуска "СП-2": это, по мнению украинской стороны, миллиарды евро.

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