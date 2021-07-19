Битва за 19-й округ: Шереметьев и Федоров объявили войну "кацистам"

Избирательная кампания в Москве не ограничится выборами депутатов в Госдуму. В двух округах также пройдут довыборы в городской парламент, которые по накалу страстей не уступают выборам в нижнюю палату парламента. Яркое противостояние ожидается в 19-м избирательном округе между лидером движения "Гражданская солидарность" Георгием Федоровым и самовыдвиженцем Петром Кармановым.

Для Карманова эти выборы станут первыми, и у Федорова, которого поддерживает экс-депутат Мосгордумы по этому округу Олег Шереметьев, не должно возникнуть проблем, однако их команда полагает, что Карманова поддерживает мэрия Москвы.

Дело в том, что молодой политик, три года назад окончивший вуз, является помощником депутата Мосгордумы Дарьи Бесединой — соратницы Максима Каца, в прошлом исключенного из "Яблока" из-за обвинений в попытке рейдерского захвата партии.

Федоров и Шереметьев уверены, что Кац и Беседина отстаивают интересы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и его руководителя Максима Ликсутова, следовательно, и Карманов является "кандидатом от власти".

"Если Дарья вносит вменяемый и нормально сформулированный законопроект, то это лоббирование интересов транспортного комплекса, который возглавляет Максим Ликсутов. Соответственно, раз Кац — то это перчатка, которой управляет товарищ Ликсутов", — заявил Шереметьев в эфире телеканала "Спец".

Битва за 19-й округ: Шереметьев и Федоров объявили войну "кацистам"

Цепочка взаимосвязей, которую выстроили Федоров и Шереметьев, достаточно хрупкая, поскольку за два года в Мосгордуме ни один законопроект Бесединой не нашел поддержки. Возникает вполне логичный вопрос, о каком лоббировании интересов может идти речь.

Подобные обвинения не первый раз звучат в адрес Максима Каца и его соратников. Аналогичными аргументами оперировали представители несистемной оппозиции во главе с Алексеем Навальным, которые на выборах в Мосгордуму 2019 года называли Беседину спойлером Ивана Жданова.

Примечательно, что в 19-м округе кандидатом от "Единой России" является главный врач ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 7", муниципальный депутат района Вешняки Елена Кац. Таким образом, Федорову, выдвигающемуся от "Справедливой России — патриоты — за правду", и бывшему коммунисту Шереметьеву будут противостоять и Кац, и "провластный кандидат-кацист".

"Они поняли, что произошла консолидация, что команда Олега Шереметьева поддерживает Федорова, и больше никого другого, и они попытаются такими иезуитскими методами помешать, зная, что мы победим и вынесем партию "Единая Россия" и "кацев", — заявил Федоров.

Ни Кац, который Максим, ни Беседина, ни Карманов пока не прокомментировали обвинения в свой адрес, но очевидно одно — за округ предстоит нешуточная битва, и оппозиции предстоит бороться не только с кандидатом от партии власти, но и друг с другом. Обвинение, озвученное командой "Федоров-Шереметьев", явно не станет последним на избирательной кампании в 19-м округе Москве.