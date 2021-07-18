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Турция обвинила ЕС в нетерпимости к мусульманам

Политика

Согласно постановлению суда ЕС, работодатель имеет право запретить сотруднику носить на себе любые предметы, выражающие политическую или религиозную принадлежность, включая хиджабы, сообщает Euronews. МИД Турции назвал это решение проявлением нетерпимости к мусульманам. 

Иранские женщины

Недостаточно толерантной сочла Турция Европу, несмотря на то, что для беженцев из мусульманских стран и других социально уязвимых слоев населения там сделали очень многое. Но корпоративные правила оказались важнее всех толерантных жестов. 

Смысл постановления таков: хиджабы, рясы, пацифики и прочая атрибутика на рабочем месте разрешены, но только в том случае, если они не противоречат внутреннему дресс-коду компании. Последнее слово остается за работодателем. 

«Данное решение не только игнорирует права человека на свободу вероисповедания, но и создает правовую основу для ксенофобии. Мы осуждаем решение, которое является ошибочным с юридической и моральной точек зрения. Оно также опасно с точки зрения поощрения исламофобии» - заявил турецкий МИД.

Но разве стоит по этому поводу паниковать официальным лицам Турции или всей мусульманской общественности? Ведь в Европе, а в особенности в Америке, найдется множество частных компаний, которые с радостью разрешат сотрудникам носить не только одежду, показывающую их конфессиональную принадлежность, но и чего похуже. 

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