Согласно постановлению суда ЕС, работодатель имеет право запретить сотруднику носить на себе любые предметы, выражающие политическую или религиозную принадлежность, включая хиджабы, сообщает Euronews. МИД Турции назвал это решение проявлением нетерпимости к мусульманам.
Недостаточно толерантной сочла Турция Европу, несмотря на то, что для беженцев из мусульманских стран и других социально уязвимых слоев населения там сделали очень многое. Но корпоративные правила оказались важнее всех толерантных жестов.
Смысл постановления таков: хиджабы, рясы, пацифики и прочая атрибутика на рабочем месте разрешены, но только в том случае, если они не противоречат внутреннему дресс-коду компании. Последнее слово остается за работодателем.
«Данное решение не только игнорирует права человека на свободу вероисповедания, но и создает правовую основу для ксенофобии. Мы осуждаем решение, которое является ошибочным с юридической и моральной точек зрения. Оно также опасно с точки зрения поощрения исламофобии» - заявил турецкий МИД.
Но разве стоит по этому поводу паниковать официальным лицам Турции или всей мусульманской общественности? Ведь в Европе, а в особенности в Америке, найдется множество частных компаний, которые с радостью разрешат сотрудникам носить не только одежду, показывающую их конфессиональную принадлежность, но и чего похуже.
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Если только соблюдается простое правило — правильное движение лечит, а неправильное калечит. Это, кстати, основной принцип кинезитерапии — науки о лечении движением