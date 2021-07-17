Собянин оценил работу "Единой России" за последние 5 лет

Правительство Москвы и партия "Единая Россия" выполнили все наказы москвичей и существенно продвинулись в решении проблемных вопросов. В период коронавируса не было остановлено ни одной программы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с кандидатами в депутаты Госдумы в Штабе общественной поддержки "Единой России".

"Я могу с чистой совестью сказать, что все, что мы обещали, мы сделали. Сделать все в Москве невозможно, но очевидно, что во всех проблемных направлениях, над которыми мы работаем по наказам москвичей, по их просьбам, их идеям, мы существенно продвинулись", — сказал он.

Мэр Москвы отметил, что из-за коронавируса и его последствий более года город живет "в военном положении, в военной ситуации, абсолютно схожей с прифронтовой".

"Но даже в этой ситуации город все равно продолжает нормально жить, работать, развиваться. Ни одной программы мы с вами не остановили и скидки себе на это (коронавирус) не делали", — подчеркнул Собянин.

Несмотря на динамику развития, по его словам, в период предвыборной кампании будет бешеная критика "Единой России" и в целом всего, что сделано в стране. Мэр столицы считает, что многие будут паразитировать на этом.

По мнению мэра, команда "Единой России", в которую входят депутаты Госдумы, Мосгордумы и муниципальные депутаты, совместно с правительством Москвы способна работать над дальнейшим развитием города и эффективно решать проблемные вопросы.

"Единая Россия" — как раз такая сила, которая волочет на себе этот воз, не занимаясь популизмом, ничего не обещая лишнего, но решает. Решает в общей команде", — сказал Собянин.

Выборы в Госдуму пройдут в сентябре этого года. Жители нескольких районов столицы будут выбирать депутатов Московской городской Думы и муниципальных депутатов. На всех выборах можно будет проголосовать онлайн. Регистрация на участие в электронном голосовании откроется 2 августа.