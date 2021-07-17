Пашинян: Баку намерен начать новые столкновения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал ряд заявлений по теме Армяно-Азербайджанских отношений. По его словам Баку готовит новые столкновения с Вооруженными силами Армении.

Премьер министр заявил, что Армения готова возобновить обсуждение урегулирования ситуации а Карабахе в рамках минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Также Пашинян заявил о невозможности открытия ж/д путей Армения - Грузия - Азербайджан - Россия. По его словам этому препятствуют действия Азербайджанских военных, блокирующие для запуска данный коридор.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.