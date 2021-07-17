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"Путин тоже искал работу" - Алексей Кудрин рассказал о распаде СССР

Политика » Власть

В честь тридцатилетия распада Советского союза вышло большое интервью с одним из видных политических деятелей перестройки и 90-х годов Алексеем Кудриным. Поговорили о Собчаке, дружбе с Чубайсом и переезде Владимира Путина в Москву в 1996 году. 

Алексей Кудрин

В интервью было затронуто множество интересных и актуальных тем, включая независимость прибалтийских республик, Казахстана и Белоруссии, а также роль Украины в распаде СССР.

"Если отделится Украина по каким-то причинам, то это будет чревато для всего Советского Союза" - Алексей Кудрин.

В 90-х года Кудрин работал вместе с Путиным в администрации мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. О переезде в Москву, своего коллеги по питерской мэрии впоследствии ставшего президентом РФ, отзывается скромно. На вопрос, хлопотал ли Кудрин о переводе Путина в Москву в 1996 году отвечает уклончиво:

"Ну, я скажу осторожнее: Путин тоже искал работу".

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Автор: Иван Лебедев, Куратор: Олег Артюков
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