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Депутат Госдумы Журавлев: "Канцлер точно нам не помощник"

Политика

Политик при этом отметил, что согласен с мнением пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что обращение жителей омской деревни к властям ФРГ о ремонте дороги можно считать оправданным гневом.

Депутат Госдумы Журавлев: "Канцлер точно нам не помощник"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обращение жителей деревни Верхний Карбуш в Омской области к властям ФРГ о ремонте улицы оправданным гневом, в связи с бездействием региональных властей.

"В этом случае это абсолютно оправданный гнев жителей этого села. Они абсолютно правы. Это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей", — сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина.

Представитель Кремля уверен, что теперь после столь широкой огласки местные власти не только обратят внимании, но и примут меры. При этом, Дмитрий Песков считает, что все-таки канцлер помочь российским гражданам не сможет, поэтому решать проблему необходимо было с региональными властями, если чиновники на местах бездействовали.

Еще один представитель власти, депутат Госдумы и лидер партии "Родина" Алексей Журавлев отметил, что согласен с мнением Пескова и призвал навести порядок вместе.

"По русской пословице: помяни черта, он тут как тут. Если вы думаете, что придёт канцлер и вы вмиг начнёте ездить по хорошим дорогам и пить баварское, то вы ошибаетесь. А чиновники — они наши. Их надо призвать к ответсвенности. А кто выбирает этих людей которые назначают таких чиновников?! Давайте вместе наводить порядок. Канцлер точно нам не помощник", — отметил Алексей Журавлев, депутат Госдумы РФ.

Напомним, к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель обратились жители деревни Верхний Карбуш в Омской области с просьбой помочь отремонтировать главную улицу поселения. Своё видеобращение они разместили в социальной сети "Вконтакте".

Власти Омской области пояснили, что без ремонта дорога не останется. Проект ремонта не был утвержден на 2021 год из-за изменения стоимости и был перенесен на 2022 год.

Напомним, днем ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев рассказал, что в Кремле поддерживают партию "Родина", лидером которой он является. Государство по достоинству оценивает инициативы представителей партии и считает их патриотами и защитниками прав российского народа.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Олег Артюков
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