Министр обороны РФ Сергей Шойгу обязал военных ознакомиться со статьей президента Владимира Путина, потому что она получила много откликов в российской армии. Большинство военнослужащих разделяют главную мысль статьи о единстве русского и украинского народов.
«Из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников на Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде».
Инициативу министра обороны уже оценили в кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобную реакцию на работу верховного главнокомандующего российской армией естественной. По мнению Пескова статья является важным концептуальным документом, который следует изучить военным - сообщает URA. NEWS.
Статья Владимира Путина "об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована 12 июля на официальном сайте Кремля, и сразу же создала вокруг себя большой резонанс.
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