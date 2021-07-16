Статья Путина об Украине станет обязательной при политической подготовке военных

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обязал военных ознакомиться со статьей президента Владимира Путина, потому что она получила много откликов в российской армии. Большинство военнослужащих разделяют главную мысль статьи о единстве русского и украинского народов.

«Из-за большого числа военнослужащих в составе российской армии и на флоте, имеющих украинские корни, родителей или родственников на Украине, статья президента вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде».

Инициативу министра обороны уже оценили в кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобную реакцию на работу верховного главнокомандующего российской армией естественной. По мнению Пескова статья является важным концептуальным документом, который следует изучить военным - сообщает URA. NEWS.

Статья Владимира Путина "об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована 12 июля на официальном сайте Кремля, и сразу же создала вокруг себя большой резонанс.

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