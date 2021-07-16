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Захарова "обнулила" приговор ЕСПЧ России: учите матчасть

Политика

Мария Захарова дипломатично указала ЕСПЧ на то, что его судьи невнимательно читали текст Европейской конвенции по правам человека, на которую постоянно ссылаются, вынося свои решения.

Поводом для "разбора ошибок" стало решение ЕСПЧ, вставшего на строну гомосексуалистов из России.

В своём Telegram-канале представитель МИД "обнулила" приговор России:

 

Далее в посте Захарова задаётся логичным вопросом о странной избирательности европейских подходов и трактовок браков как союзов между мужчиной и женщиной при имеющемся на то юридическом базисе:

"Почему же, когда речь заходит о, например, многожёнстве или трактовках моногамии, Совет Европы рассматривает брак как союз между одним мужчиной и одной женщиной, а в остальных случаях — как пойдёт?".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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