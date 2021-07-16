Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, решил высказаться по поводу Афганистана. Вышло в лучших традициях "жанра": текущее положение дел в стране, оказывается, "общая ответственность".

Напомним, что Боррель также сообщил о неких "демократических достижениях", которые, по его мнению, наблюдаются в Афганистане. И подчеркнул: эти "достижения" заложили основу дальнейшего сотрудничества страны с ЕС.

Точку зрения Борреля прокомментировала Мария Захарова.

"И что вы думаете, он сказал?

Набрался смелости, обвёл всех присутствующих [на конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности"] взглядом (а это в первую очередь соседи Афганистана, которые много лет принимают на себя удар последствий непрофессионализма коллективного Запада) и сказал, что ситуация в Афганистане — общая ответственность!

В лучших традициях: сначала создать проблему, а потом искать ответственных и взывать к коллективным усилиям. Так было в Ираке, Ливии, теперь в Афганистане", — написала официальный представитель МИД РФ.