"Политические импотенты": экс-глава штаба Навального рассказал про ФБК*

Кампания, проводимая командой Алексея Навального, в какой-то момент исчерпала себя и привела к топтанию на одном месте. Пришло понимание: в ФБК* сидят "политические импотенты".

Для RT ситуацию с "берлинским пациентом" и его шансами оказаться всё же зарегистрированным на выборы высказался экс-координатор штаба Навального** в Волгограде Алексей Волков.

"Было чёткое понимание, что на каком-то этапе эта кампания закончится. Очень было интересно, в какой момент команда ФБК сдастся и объявит, что они политические импотенты. И я был крайне огорчён, когда они подали документы в ЦИК, им сказали нет — и они тут же сдались. Без борьбы, без судебных тяжб, без призывов выходить на улицы. Хотя за год до этого мы видели, как можем мобилизовать людей", — сообщил Волков ведущему рубрики "Укол зонтиком" в стриме "Прекрасная Россия бу-бу-бу" на RT Виталию Серуканову.

Волков считает, что дело в не в том, что кто-то испугался или перестал верить в собственные силы: просто кампания исчерпала сама себя. В частности, простая проверка подписей за Навального (нужных для его регистрации) показала, что

"… люди не готовы доходить до штабов, не готовы приносить свои паспортные данные".

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

**"Штабы Навального" — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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