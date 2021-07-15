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"Яблоко" - Путину: требуем локдаун с компенсацией потерь

Политика

Требование от партии "Яблоко" для президента РФ Владимира Путина: стране нужен тотальный локдаун сроком на две недели. Сообщение об этом опубликовано на сайте "Яблока".

"Яблоко" - Путину: требуем локдаун с компенсацией потерь

Уточняется, что к президенту обратился председатель "Яблока" Николай Рыбаков. Он считает, что

"Никакие частичные ограничения не дают того же ощутимого и быстрого эффекта, как тотальный локдаун".

Предлагает политик следующее:

  • режим оплачиваемых нерабочих дней на две недели + с возможностью продлить его ещё на неделю;
  • возмещение работодателям расходов по части зарплат, налогов и страхования;
  • выплату не менее 50% от средней зарплаты за месяц всем сотрудникам, которые попали в "вынужденный" отпуск;
  • меры поддержки для предпринимателей (в том числе — ИП и самозанятых);
  • программы, которые помогли бы сгладить вопрос с расходами на аренду помещений — и для "физиков", и для "юриков".

"На финансирование антикризисных мер необходимо направить средства Фонда национального благосостояния, объем которого за время пандемии вырос почти вдвое с 7,8 трлн до 13,6 трлн рублей.

Этот резервный фонд задумывался как кубышка на "чёрный день", и этот день в России настал", — указывает Рыбаков.

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