"Яблоко" - Путину: требуем локдаун с компенсацией потерь

Требование от партии "Яблоко" для президента РФ Владимира Путина: стране нужен тотальный локдаун сроком на две недели. Сообщение об этом опубликовано на сайте "Яблока".

Уточняется, что к президенту обратился председатель "Яблока" Николай Рыбаков. Он считает, что

"Никакие частичные ограничения не дают того же ощутимого и быстрого эффекта, как тотальный локдаун".

Предлагает политик следующее:

режим оплачиваемых нерабочих дней на две недели + с возможностью продлить его ещё на неделю;

возмещение работодателям расходов по части зарплат, налогов и страхования;

выплату не менее 50% от средней зарплаты за месяц всем сотрудникам, которые попали в "вынужденный" отпуск;

меры поддержки для предпринимателей (в том числе — ИП и самозанятых);

программы, которые помогли бы сгладить вопрос с расходами на аренду помещений — и для "физиков", и для "юриков".

"На финансирование антикризисных мер необходимо направить средства Фонда национального благосостояния, объем которого за время пандемии вырос почти вдвое с 7,8 трлн до 13,6 трлн рублей. Этот резервный фонд задумывался как кубышка на "чёрный день", и этот день в России настал", — указывает Рыбаков.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.