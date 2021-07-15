Требование от партии "Яблоко" для президента РФ Владимира Путина: стране нужен тотальный локдаун сроком на две недели. Сообщение об этом опубликовано на сайте "Яблока".
Уточняется, что к президенту обратился председатель "Яблока" Николай Рыбаков. Он считает, что
"Никакие частичные ограничения не дают того же ощутимого и быстрого эффекта, как тотальный локдаун".
Предлагает политик следующее:
"На финансирование антикризисных мер необходимо направить средства Фонда национального благосостояния, объем которого за время пандемии вырос почти вдвое с 7,8 трлн до 13,6 трлн рублей.
Этот резервный фонд задумывался как кубышка на "чёрный день", и этот день в России настал", — указывает Рыбаков.
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