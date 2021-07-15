МИД РФ: Вашингтону стоит избавиться от лицемерия и не лезть в дела Гаваны

Вашингтону не стоит лезть в дела Гаваны: жители Кубы вполне способны самостоятельно решить, каким курсом двигаться. Американцам нужно отойти в сторону и не оценить ситуацию объективно.

Напомним, что ранее на Кубе вспыхнули массовые протесты. 11 июля тысячи жителей страны вышли на улицы в знак недовольства действиями правительства. Уточняется, что среди причин недовольства кубинцев:

проблемы экономического плана;

проблемы с пандемией коронавируса;

перебои с электричеством.

Также митинговали и сторонники власти — не обошлось без стычек.

"Они защищают свои мотивы и свою правду, и у нас есть много коллег, много людей из этого народа, получивших травмы - их били и закидывали камнями", - приводит канал Caribe слова президента Кубы Мигеля-Диаса Канеля.

"Мы призываем Вашингтон встать, наконец, на объективные позиции, избавиться от лицемерия, от "двойного дна" в политике. Дать кубинцам, их правительству и народу самим разобраться в происходящем и решить свою судьбу", — приводят на сайте МИД РФ слова официального представителя министерства Марии Захаровой.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.