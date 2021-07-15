Кремль поставил точку в истории с Меркель и дорогой в Верхнем Карбуше

История о видеообращении, в котором жители Верхнего Карбуша (деревни в Омской области) просят немецкого канцлера Ангелу Меркель починить дорогу, дошла до Кремля.

Напомним, что власти ФРГ не только получили видеообращение, но и успели его прокомментировать. К сожалению жителей деревни, канцлер помочь не сможет, потому что дела такого рода — несколько вне её задач.

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, гнев обратившихся понятен и оправдан.

"В этом случае это абсолютно оправданный гнев жителей этого села. Они абсолютно правы. Это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей", — подчеркнул Песков для журналистов.

При этом, уточнил Песков, жители неоднократно подавали обращения в региональное отделение Минстроя. Однако там постоянно сдвигали сроки ремонта дорожного полотна и не могли согласовать итоговую смету.

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