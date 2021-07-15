Госпереворот в США. Как генералы готовились к возвращению Трампа

В сети появился отрывок из книги о госперевороте под руководством Дональда Трампа "Я один в силах это изменить", готовящейся к выходу на следующей неделе. На страницах издания председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли поделился своими опасениями о событиях 2020-2021 годов.

Дональд Трамп

Накануне до выборов 3 ноября 2020 года, на которых победил главный оппонент Трампа от демократической партии Джо Байден, многие высокопоставленные чиновники и военные, включая генерала армии США Марка Милли, массово подали в отставку. Таким образом они хотели показать Трампу, что не согласны с его "опасной" и "противоречивой" политикой.

Также в разговорах с коллегами и друзьями Милли обсуждал возможные действия вооруженных сил США в случае, если Трамп попытается удержаться у власти силой. В его представлении республиканец был представителем типажа "классического авторитарного лидера", которого неоднократно сравнивали с Гитлером.

За две недели до инаугурации 46-го президента США Джо Байдена сторонники Трампа, не признавшего результаты выборов, ворвались в здание Капитолия и удерживали его силой, требуя новых выборов. Во время штурма здания были убиты участница манифестации Эшли Бэббит и офицер полиции Брайан Сикник.

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