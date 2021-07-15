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США решили не бросать помогавших в Афганистане: МИД РФ отреагировал цитатой

Политика

Действия США, которые осуществляют не только собственных войск, но и планируют эвакуировать жителей Афганистана, этим самым войскам помогавших, прекрасно "ложатся" в русло цитаты Михаила Жванецкого.

США решили не бросать помогавших в Афганистане: МИД РФ отреагировал цитатой

Напомним — ранее (в июне) президент США Джо Байден сообщил журналистам, что:

"Мы уже запустили процесс. Помогавшие нам не будут брошены".

При этом в New York Times уточняют: факт эвакуации не даёт каких-то привилегий в случае, если эвакуируемые захотят подать заявку на визу США. 

Комментарий по поводу действий США дала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она отметила, что ей в связи с ситуацией вспомнилась цитата Жванецкого.

"Вспомнился Жванецкий: "Отрегулировал. Всё вот так — хоть не приходи, полный порядок".

Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Всё вот так", — отметила Захарова в Telegram.

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Автор: Константин Шапров, Куратор: Олег Артюков
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