EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
США не дали России гарантий ненападения
"Никаких проблем": эксперт описал, как власти могут поднять прожиточный минимум
В "Слуге народа" одобрили выбор Зеленским преемника Авакова
В Киеве пенсионеры-силовики штурмуют Раду. В ответ - слезоточивый газ
17 человек погибли под рухнувшими стенами отеля в Китае
Эксперт рассказал, зачем нужна истерика Литвы в отношении мигрантов
"Грязная" победа: начат сбор подписей за переигровку финала Евро-2020
Брэнсон вернулся с орбиты, полный планов и бизнес-идей
CNN: талибы расстреляли разоружённых афганских военных

Песков уточнил причину "серьёзной паузы" в "нормандском формате"

Политика

Работа по урегулированию ситуации на востоке Украины, ведущаяся в рамках «нормандского формата», несколько «подтормаживает» на разных уровнях – и причиной тому является Киев. Точнее, тот факт, что украинские власти не спешат выполнять договорённости, согласованные ранее.

Песков уточнил причину "серьёзной паузы" в "нормандском формате"

Комментарий касательно пауз в работе «Нормандской четвёрки» предоставил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Напомним, что начало вышеуказанному формату работы было положено ещё в 2014 году, однако в последнее время начались сложности.

«Как известно, в последние годы возникла серьёзная пауза в этой работе, дефицит продвижения в выполнении ранее достигнутых договорённостей. 

Попытки предпринимаются с тем, чтобы придать динамику этому процессу, но, к сожалению, комплекс минских договорённостей не выполняется украинской стороной. 

Наверное, это главная причина тому замедлению в этом процессе, который произошёл», - уточнил Песков. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Нормандский формат без Зеленского - спецоперация Путина? Дело Семенченко / Маломуж, Ступак 30.03.21
Автор: Константин Шапров, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Песков уточнил причину "серьёзной паузы" в "нормандском формате"
Зелёные очки - для спокойствия, а красные - для повышения внутриглазного давления
От войны до религии: как поисковики манипулируют людьми
Потыкали палкой: названа единственная цель закона о коренных народах Украины
Гордон: После Авакова в Кабмине будет еще две отставки
США не дали России гарантий ненападения
"Никаких проблем": эксперт описал, как власти могут поднять прожиточный минимум
Россию пора спасать от бедности населения
Когда углекислый газ становится ядом
В "Слуге народа" одобрили выбор Зеленским преемника Авакова
Популярное
Мир. Новости мира
Талибы - Турции: уходите из Афганистана или пожалеете

Руководство движения "Талибан"* распространило официальное заявление, в котором ясно сказано — Турция должна уйти из Афганистана

Талибы - Турции: уходите из Афганистана или пожалеете
Меркель - Зеленскому: ищите пути примирения с Путиным
Новости Украины
Меркель - Зеленскому: ищите пути примирения с Путиным
Общество
ЕСПЧ обязал Россию разрешить однополые браки. Что ответили в Москве
Мир. Новости мира
"В какой-то мере": Кучма раскрыл подробности обмана украинцев в 1991 году
Василий Амирджанов Казачество вольётся в государственные структуры Василий Амирджанов Усам Оздемиров Богатые не попадут в налоговый рай Усам Оздемиров Любовь Степушова Стоят ли США за убийством президента Гаити Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Что вам стоит: получит ли Киев компенсацию за запуск Nord Stream 2
Новости Украины
В "Слуге народа" одобрили выбор Зеленским преемника Авакова
МИД "объяснился" насчёт переговоров с талибами
Мир. Новости мира
МИД "объяснился" насчёт переговоров с талибами
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников