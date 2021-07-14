Песков уточнил причину "серьёзной паузы" в "нормандском формате"

Работа по урегулированию ситуации на востоке Украины, ведущаяся в рамках «нормандского формата», несколько «подтормаживает» на разных уровнях – и причиной тому является Киев. Точнее, тот факт, что украинские власти не спешат выполнять договорённости, согласованные ранее.

Комментарий касательно пауз в работе «Нормандской четвёрки» предоставил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Напомним, что начало вышеуказанному формату работы было положено ещё в 2014 году, однако в последнее время начались сложности.

«Как известно, в последние годы возникла серьёзная пауза в этой работе, дефицит продвижения в выполнении ранее достигнутых договорённостей. Попытки предпринимаются с тем, чтобы придать динамику этому процессу, но, к сожалению, комплекс минских договорённостей не выполняется украинской стороной. Наверное, это главная причина тому замедлению в этом процессе, который произошёл», - уточнил Песков.

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