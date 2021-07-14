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Не надо паники: в МИД РФ высказались о ситуации в Афганистане

Политика

Несмотря на то что силы движения "Талибан"* сумели взять под контроль значительные территории Афганистана, паниковать не следует. Уход США и последующие события не стоит описывать словами из старого советского кино.

Не надо паники: в МИД РФ высказались о ситуации в Афганистане

Напомним, что ранее представители "Талибана"* приезжали на переговоры в Москву: объяснять, зачем это было сделано, пришлось даже Кремлю. При этом известно, что движение захватило значительную часть афганских территорий.

"Мы признаём, что обстановка в стране крайне чувствительная. Война вступила в решающую, критическую фазу", — заявлял в июле министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади.

"Насчёт "падения Кабула".

Ситуация, которая сложилась, как раз подводит к моменту истины: это последствия американо-натовского присутствия в Афганистане, которые каждый год кормили нас замечательными заявлениями о том, что они подготовили мощную афганскую армию, 300 тысяч человек, военнослужащих.

И вот мы видим, что в итоге они подготовили. Но это не означает, что надо впадать в панику — всё обваливается, "гипс снимают, клиент уезжает". Нет, ситуация не такая", — уточнил для РИА "Новости" спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Впадать в панику, равно как и ждать "падения Кабула", не стоит.

* запрещённая в России террористическая организация

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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