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Называется - нашёл: как сотрудник посольства США лишил Осташков ж/д указателя

Политика

История со стрелочным железнодорожным указателем, украденным весной 2021 года сотрудником американского посольства, продолжает набирать обороты. Как оказалось, в американское посольство была направлена нота протеста. 

Станция Осташков
Станция Осташков

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Более подробно о ситуации рассказала в Telegram Мария Захарова. Как оказалось, кража была зафиксирована в Тверской области на станции Осташков. К счастью, в распоряжении экспертов оказались записи с камер, на которых видно: неизвестный мужчина уложил указатель в багажник машины и покинул место преступления.

"В тот же день точно такую же машину с точно такими же номерами сотрудники ДПС по Тверской области остановили за нарушение ПДД. За рулем находился служащий американского посольства, по всем параметрам подходящий под ориентировки", — написала официальный представитель МИД РФ.

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Мария Захарова
Мария Захарова

13 июля Захарова сообщила: в посольство по каналам МИД РФ направили ноту протеста. Дело в том, что сотрудника американского посольства по итогу всей этой истории просто вернули в США, хотя могли бы сделать по-другому.

"Они его [сотрудника] вернули на базу к себе в США, потому что нужно было либо снимать иммунитет, потому что запрос был, была дипломатическая нота от МИД РФ направлена, был запрос правоохранительных органов, они [посольство США] имеют право иммунитет снять и предать его местному суду.

Но они сделали по-другому, что тоже в дипломатической практике не новость, они регулярно так поступают: они просто отправили его домой", — сообщила Захарова на YouTube-канале "Соловьёв Live".

Мнение эксперта: кража не влияет на безопасность

Также для уточнения ситуации в РИА "Новости" связались с президентом Института исследований проблем железнодорожного транспорта Павлом Иванкиным. Удалось выяснить следующее: указатель, "приглянувшийся" сотруднику посольства, — исторический, то есть его отсутствие на безопасности движения не скажется. 

"На станции Осташков находятся исторические стрелочные переводы. Это музейная железная дорога. На основной сети железных дорог указатели давно не применяются", — уточнил Иванкин.

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Захарова рассказала о краже железнодорожного указателя сотрудником посольства США
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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