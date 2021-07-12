Жириновский рассказал, какую вакцину выбрал для ревакцинации

Новости от Владимира Жириновского: лидер ЛДПР успел пройти процедуру ревакцинации. Несмотря на то что в первый раз политик получил "Спутник V", ревакцинацию провели "КовиВаком" — и Жириновский объяснил, с чем это связано.

"В качестве первичной вакцинации, ещё в сентябре 2020 года, я выбрал "Спутник V". Но уровень антител постепенно снижается, потребовалось усиление защиты организма", — уточнил Жириновский в Telegram.

Напомним, что ранее также через Telegram лидер ЛДПР рассказал о том, как можно было бы поощрять россиян за прививки. Политик, как известно, является сторонником массовой вакцинации.

"Минздрав предлагает вакцинировать всех, кто выписывается из стационаров. Это правильная идея. И подобных вариантов может быть много. Например, освобождать от административного ареста или штрафов за лёгкие нарушения в случае согласия сделать оба укола с вакциной", — уточнил он.

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