МИД РФ "собрал" в один доклад все нарушения прав человека в США и других странах

МИД России опубликовал доклад о ситуации с правами человека в ряде стран, в том числе, США.

В документе, в частности, говорится о том, что "серьезные нарушения прав человека "не мешают Соединенным Штатам "самопровозглашать себя глобальным эталоном основных свобод".

"Уровень расизма, антисемитизма, исламофобии и других проявлений такого рода дискриминации, ксенофобии, связанной с этим нетерпимости в Соединенных Штатах продолжает расти", — перечисляются в докладе многочисленные случаи нарушений прав человека, после чего авторы подчеркивают, что "Вашингтон следит только за ситуацией в других частях мира".

Согласно докладу, за последние 30 лет в США наблюдается рост неравенства, которое "влияет на политическое влияние бедных, приводит к географической сегрегации доходов и влияет на сам экономический рост". Специалисты МИД также отмечают, что ситуация ухудшилась с появлением пандемии, в которой больше всего пострадали "иммигранты и просители убежища".

Кроме того, Москва критикует двойную мораль Вашингтона, обвиняющего другие страны в нападении на свободу слова, тогда как именно в США цензура дошла до того, что блокируют аккаунт действующего президента США в "Твиттере" и

"другие материалы СМИ, освещение которых противоречило политическим предпочтениям медийных корпораций".

Министерство иностранных дел России утверждает, что США продолжают нарушать "серьезно" права человека как внутри, так и за пределами страны, "посредством принудительных мер" (односторонние незаконные санкции), например, эмбарго Кубы (несмотря на многочисленные резолюции Генеральной Ассамблеи ООН), которое ведется с конца 50-х годов и стало самым продолжительным в современной истории.

Кроме того, авторы доклада заявляют, что нельзя игнорировать нарушения в гуманитарной сфере на территориях третьих государств, где "под традиционным предлогом борьбы с терроризмом " США применяли военную силу, что приводит к жертвам среди мирного населения.

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