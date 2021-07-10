Политика двойных стандартов. США можно, а нам - нет

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Россию призвали отменить законы, связанные с ограничением деятельности иностранных агентов и "нежелательных организаций".

Этот призыв в своем заявлении к ОБСЕ сделал Нил Буш - постоянный представитель Великобритании в организации. Он объяснил это тем, что с помощью этих законов российское государство якобы мешает строительству гражданского общества в России, а также нарушает свободу слова и другие права человека.

На "интересную мысль" Буша уже отреагировал российский депутат госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, назвав это наглядным примером политики двойных стандартов.

Также политик упомянул законодательство США, где аналогичные законы действуют с начала прошлого века и предполагают более строгие меры пресечения чем в России, однако, по непонятным причинам британцы ни разу не требовали их отмены.

"Сколько раз за более чем 80 лет Лондон требовал отмены этого закона от Вашингтона? Или это другое?"

Еще одним немаловажным отличием российского закона "об иноагентах" является то, что таковыми признаются только лица, получающие за свою политическую деятельность финансирование из-за рубежа. Более того - в России организациям и лицам, являющимися согласно законодательству иностранными агентами, работать не запрещается. Их лишь обязывают делать соответствующую пояснительную подпись.

Не пришло ли время России получить статус главной демократической державы мира вместо США - большой вопрос.

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