"Не тащит — убирайте": глава Коми высказался о главврачах

Республика Коми столкнулась с весьма неприятной в условиях пандемии проблемой: из медицины уходят кадры. Как оказалось, на дистанции в шесть месяцев республика осталась без 56 врачей, причём многие после ухода переезжают в другие регионы.

"Я перед совещанием узнал": о чём рассказали главе Коми

Как сообщает ИА REGNUM, ситуацию в ходе заседания правительства осветил глава республиканского Минздрава Игорь Дягилев.

"По итогам первого полугодия продолжается отток специалистов. Численность врачей сократилась на 56 человек, среднего персонала — на 153. Я перед совещанием узнал, что руководитель нашего медицинского института сейчас тоже по семейным причинам покидает республику. Врачи уезжают, количество тех специалистов, которых мы привлекаем, к сожалению, недостаточно", — сказал он.

"Не тащит главный врач — убирайте его": реакция Уйбы

Владимир Уйба

Главе Коми Владимиру Уйбе такой расклад явно пришёлся не по душе. Чиновник жёстко высказался про "заснувших" главврачей, которые, по его мнению, могут быть одной из причин оттока кадров из республики.

"Вот как вы думаете, Печора лучше, чем Сыктывкар по условиям жизни, по комфорту? Отнюдь не лучше. Но есть главный врач Печорской ЦРБ. Сколько за полгода главный врач у нас человек туда привёз, в том числе узких специалистов? Восемь или десять? А что у нас сидит главный врач в Ижме, главный врач в Усть-Куломе. Что они сидят и ждут? […] Нет и не будет узких специалистов, потому что вы сидите сонные, и главные врачи у вас сидят заснувшие […] Просыпайтесь, коллеги. Не тащит главный врач — убирайте его, не нужен он, если он только сидит и задаёт вопросы, а где у меня терапевт, а где у меня невролог. Не нужен такой главный врач, толку с ним не будет", — сказал Уйба.

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