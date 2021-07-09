Обвинения, звучащие из ЕС в целом и из Литвы в частности, и касающиеся мигрантов-нелегалов из Белоруссии, смехотворны. Европе стоит вспомнить — а чем же, собственно, она занималась ранее?
Напомним, что в Вильнюсе решили "зайти с козырей" и заявили о том, что "режим Лукашенко" организовал против них "гибридную войну". В частности, Минск якобы устроил "наплыв" мигрантов, показывая им безопасные для пересечения места литовской границы. На помощь Литве в этой "войне", как оказалось, уже спешит Польша.
Комментарий по поводу обвинений и "стенаний" дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Слышать о стенаниях Евросоюза и отдельных стран этого объединения относительно некой миграционной угрозы, которая исходит от Белоруссии, смешно.
Это абсолютно нелепые заявления, учитывая, что сотворили западные страны, организовывая коалиции и осуществляя крестовые походы, в частности, в страны Ближнего Востока и Северной Африки, нарушая там ход их жизни и провоцируя колоссальные миграционные проблемы для всего мира, в первую очередь для Европейского континента", — высказалась Захарова на брифинге.
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