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"Смешно и нелепо": Захарова оценила "стенания" по поводу мигрантов из РБ

Политика

Обвинения, звучащие из ЕС в целом и из Литвы в частности, и касающиеся мигрантов-нелегалов из Белоруссии, смехотворны. Европе стоит вспомнить — а чем же, собственно, она занималась ранее?

"Смешно и нелепо": Захарова оценила "стенания" по поводу мигрантов из РБ

Напомним, что в Вильнюсе решили "зайти с козырей" и заявили о том, что "режим Лукашенко" организовал против них "гибридную войну". В частности, Минск якобы устроил "наплыв" мигрантов, показывая им безопасные для пересечения места литовской границы. На помощь Литве в этой "войне", как оказалось, уже спешит Польша.

Комментарий по поводу обвинений и "стенаний" дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Слышать о стенаниях Евросоюза и отдельных стран этого объединения относительно некой миграционной угрозы, которая исходит от Белоруссии, смешно.

Это абсолютно нелепые заявления, учитывая, что сотворили западные страны, организовывая коалиции и осуществляя крестовые походы, в частности, в страны Ближнего Востока и Северной Африки, нарушая там ход их жизни и провоцируя колоссальные миграционные проблемы для всего мира, в первую очередь для Европейского континента", — высказалась Захарова на брифинге.

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Нелегалы - новое "орудие" Лукашенко против ЕС? Зачем Минск отправляет мигрантов в Литву (05.07.2021)
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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