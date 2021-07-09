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В МИД РФ дали комментарий по поводу убийства президента Гаити

Политика

Резонансным событием уходящей недели стало убийство президента Гаити Жовенеля Моиза. Группа неизвестных застрелила президента прямо в его резиденции, ранив также и первую леди страны. На данный момент известно, что задержаны несколько подозреваемых. Касательно трагедии высказались и в МИД РФ.

В МИД РФ дали комментарий по поводу убийства президента Гаити

По словам Марии Захаровой, которые приводит РИА "Новости", убийство можно описать как "наглое" и "демонстративное". Москва надеется, что по итогам разбирательства будут найдены как исполнители, так и заказчики.

"Мы продолжаем следить за ходом расследования наглого и демонстративного убийства главы Гаити", — сообщила Захарова.

Кроме того, дополнила она: известно, что как минимум двое напавших на президента — обладатели американского гражданства.

"Эта информация вызывает нашу серьёзную обеспокоенность, она указывает на то, что в очередной раз сугубо внутренний конфликт пытаются использовать в своих узкокорыстных интересах внешние силы", — уточнила Захарова.

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Автор: Константин Шапров, Куратор: Олег Артюков
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