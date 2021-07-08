Татьяна Буланова стала кандидатом в депутаты ЗакСа Петербурга

По ее словам, в политику она идет для того, чтобы решать проблемы многодетных семей, ветеранов и пенсионеров.

Известная певица Татьяна Буланова зарегистрировалась как кандидат в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга от партии "Родина". Она выдвигается от 7-го округа в Калининском районе.

"Я скептически всегда относилась к политике и меня несколько лет назад хотели вовлечь. Сейчас я пошла на это, и могу сказать, что это абсолютно искренне, и, может быть, я не умею говорить, как политик и не обладаю должным красноречием, но то, что я буду делать, будет от души, чтобы не быть похожим на тех, к кому я относилась скептически. Я хочу стать депутатом с уверенностью, что накопившиеся проблемы в нашем Петербурге можно и нужно решить. Но решать должны не те люди, которые сидят в депутатских креслах ради зарплат и личного водителя. А те, кто по-настоящему любит и знает своей город. Те, кто готов нести ответственность за свои действия и будет жертвовать ради блага граждан не жалея сил и времени. Я хочу, чтобы многодетные семьи получали все что необходимо, ветераны и пенсионеры могли жить, а не доживать и мы должны сконцентрировать все наши усилия на достижении этих целей, ради конкретного результата. Ведь "бешеный принтер" непродуманных законов, принимаемых нынешним ЗакСом, только усугубляет проблемы города", — рассказала Татьяна Буланова.

Выборы в городской парламент Петербурга назначены одновременно с выборами в Госдуму РФ — на 19 сентября.