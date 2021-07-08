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Владимир Зеленский собирает себе окружение из числа шоуменов

Политика

Пресс-секретарём президента Украины Владимира Зеленского станет звезда ТВ Сергей Никифоров.

Владимир Зеленский собирает себе окружение из числа шоуменов

Президент Украины Владимир Зеленский в скором времени подпишет документ о назначении своего нового пресс-секретаря.

Как сообщил генеральный директор по информационной политике офиса президента Ирина Победоносцева, глава Незалежной выбрал себе в помощники ведущего телеканала "Украина-24" Сергея Никифорова.

"Он будет назначен в ближайшее время, сегодня-завтра, указом президента", — отметила Победоносцева в интервью украинскому изданию "Общественное".

Никифоров уже вникает в рабочий процесс. Телеведущий ранее сопровождал Зеленского во время его визита в Литву.

Никифорову 34 года. Он земляк Зеленского, так как родился в городе Кривом Роге Днепропетровской области. Учился будущая звезда телевидения на факультете журналистики Киевского национального университета. Начинал свою журналистскую карьеру он в роли корреспондента на украинском телевидении. Никифоров также работал на канале Euronews. До последнего времени вёл утреннее шоу на канале "Украина-24".

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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