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Испанский премьер испугался российских самолетов над Литвой

Политика

Европейские лидеры в очередной раз демонстрируют свое странное отношение к повседневным действиям российских военных. В этот раз премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Литвы Гитанас Науседа срочно прервали свое совместное выступление в связи с пролетавшими мимо военными самолетами России

Литва и Испания
 

На военной базе НАТО в Литве выступали представители двух стран-участников Североатлантического альянса. Видимо, забыв школьные уроки географии испанский премьер Педро Санчес, сильно удивился при виде российских военных самолетов, летевших из континентальной части России в Калининград через воздушное пространство Литвы. Была объявлена тревога.

Испанские пользователи соц. сетей уже успели пошутить над своим премьером. Позже Санчесу разъяснили, что российские военные самолеты над Литвой - это не только обычное дело, но и абсолютно законно. 

Казалось бы, сведущие люди, политики должны отличать байки о "плохих русских" от действительности. И если уж они настолько суеверны, то насколько могут быть суеверны рядовые испанцы. Однако исходя из комментариев в соц. сетях, вывод напрашивается один: народ и власть Испании часто оказываются настроены противоположно.

Вспомнить хотя бы испанских болельщиков, которые веселились на улицах Москвы и других городов во время чемпионатов Европы и Мира. Они не боялись и не объявляли тревогу, когда в их поле зрения оказывались россияне. 

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