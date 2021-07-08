Сдерживание России — своего рода константа в политике нынешнего Запада. Однако всем визави России стоит помнить: Москва вообще-то не носит "розовые очки".

Напомним, что ранее касательно "рычагов", которыми Запад манипулирует в попытках ослабить Россию, высказался глава МИД РФ Сергей Лавров. В частности, отметил он,

" Мы видим попытки — чуть ли не ежедневно — повлиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику".

В качестве примера Лавров привёл провокацию у Крыма с участием британского эсминца Defender и санкции.

Вопросы о том, насколько серьёзны попытки влиять на Россию, прокомментировали и в Кремле.

"Хочу напомнить заявления и наших европейских визави, и наших визави в Соединённых Штатах Америки, и наших оппонентов в НАТО и так далее о том, что их линия на сдерживание России является абсолютной константой в их внешней политике.

Разумеется, при такой линии для них, что называется, все средства хороши, мы отдаём себе отчёт, розовые очки не носим и, безусловно, вот эти попытки сдерживания мы постоянно чувствуем на себе", — высказался для журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.