Только Россия. Страны-соседи не помогут Таджикистану

Продолжаются попытки урегулирования ситуации на границе Таджикистана и Афганистана.

Лавров ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан

По итогам последних событий, включая обращение представителя Таджикистана Хасана Султонова к ОДКБ, телефонных переговоров между лидерами стран Средней Азии и России и заявлений российского МИД, военный эксперт Владимир Евсеев дал следующий комментарий:

"Получается, есть ОДКБ, есть Коллективные силы оперативного реагирования, есть силы центральноазиатского региона. Но в реальности обеспечивать безопасность Таджикистана будет Россия при политической поддержке других государств".

Подобное мнение выглядит довольно логично. Учитывая недавний вооруженный конфликт между Киргизией и Таджикистаном, помощь Киргизии в решении вопроса с продвижением вооруженных формирований Талибана на север ожидать не стоит.

Армения все еще переживает последствия эскалации конфликта на Карабахе и внутренних волнений, связанных с нестабильностью режима Никола Пашиняна, поэтому и от этого участника ОДКБ Таджикистан, по мнению эксперта, поддержки не получит.

Обострение отношений Александра Лукашенко и Литвы, а также географическая удаленность, отметают из списка возможных помощников и Белоруссию.

Казахстан, по-мнению эксперта, хотя и связан с США множеством экономических отношений, не станет оказывать реальной поддержки.

Остается только Россия.