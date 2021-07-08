Продолжаются попытки урегулирования ситуации на границе Таджикистана и Афганистана.
По итогам последних событий, включая обращение представителя Таджикистана Хасана Султонова к ОДКБ, телефонных переговоров между лидерами стран Средней Азии и России и заявлений российского МИД, военный эксперт Владимир Евсеев дал следующий комментарий:
"Получается, есть ОДКБ, есть Коллективные силы оперативного реагирования, есть силы центральноазиатского региона. Но в реальности обеспечивать безопасность Таджикистана будет Россия при политической поддержке других государств".
Подобное мнение выглядит довольно логично. Учитывая недавний вооруженный конфликт между Киргизией и Таджикистаном, помощь Киргизии в решении вопроса с продвижением вооруженных формирований Талибана на север ожидать не стоит.
Армения все еще переживает последствия эскалации конфликта на Карабахе и внутренних волнений, связанных с нестабильностью режима Никола Пашиняна, поэтому и от этого участника ОДКБ Таджикистан, по мнению эксперта, поддержки не получит.
Обострение отношений Александра Лукашенко и Литвы, а также географическая удаленность, отметают из списка возможных помощников и Белоруссию.
Казахстан, по-мнению эксперта, хотя и связан с США множеством экономических отношений, не станет оказывать реальной поддержки.
Остается только Россия.
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Ксения Собчак уверена, что стоит прислушиваться к мнению людей, которые очень серьёзно относятся к своему здоровью.