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По итогам последних событий, включая обращение представителя Таджикистана Хасана Султонова к ОДКБ, телефонных переговоров между лидерами стран Средней Азии и России и заявлений российского МИД, военный эксперт Владимир Евсеев дал следующий комментарий: 

"Получается, есть ОДКБ, есть Коллективные силы оперативного реагирования, есть силы центральноазиатского региона. Но в реальности обеспечивать безопасность Таджикистана будет Россия при политической поддержке других государств".

Подобное мнение выглядит довольно логично. Учитывая недавний вооруженный конфликт между Киргизией и Таджикистаном, помощь Киргизии в решении вопроса с продвижением вооруженных формирований Талибана на север ожидать не стоит. 

Армения все еще переживает последствия эскалации конфликта на Карабахе и внутренних волнений, связанных с нестабильностью режима Никола Пашиняна, поэтому и от этого участника ОДКБ Таджикистан, по мнению эксперта, поддержки не получит. 

Обострение отношений Александра Лукашенко и Литвы, а также географическая удаленность, отметают из списка возможных помощников и Белоруссию

Казахстан, по-мнению эксперта, хотя и связан с США множеством экономических отношений, не станет оказывать реальной поддержки. 

Остается только Россия. 

 

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Автор: Иван Лебедев, Куратор: Олег Артюков
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