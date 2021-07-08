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Электронные версии бумажных документов можно будет получить в МФЦ

Политика » Власть » Правительство

В МФЦ совсем скоро появится новая услуга — там будут оформлять и выдавать электронные дубликаты бумажных документов.

Постановление уже подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным и опубликовано на официальном сайте кабмина в разделе "Документы".

В пояснительной записке указано, что

©government.ru/docs

Перечень документов, на которые можно сделать электронные дубликаты, будет утверждён отдельным постановлением.

"Наша цель — государство без бюрократизма, необременительное для граждан и предпринимателей, в котором не надо просить об услугах. Все они будут предоставляться в проактивном режиме", — цитируются на портале слова Мишустина.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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